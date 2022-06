A GNC arquitetura e interiores é um pequeno escritório localizado na cidade de Jundiaí - SP.

Seu foco é trabalhar projetos e obras residenciais, comerciais, interiores e paisagismo, para pessoas ou empresas que procuram um profissional que os atenda de forma direta e personalizada. O atendimento é feito pelo próprio responsável, Gustavo Nascimento Checcoli, profissional em arquitetura com mais de 13 anos de atuação e experiência no setor. Se você sonha em construir algo diferenciado, se deseja espaço conforto e estética, esse é o seu escritório!

Entender e construir seu sonho é o compromisso desse escritório, venha fazer uma visita!

Como Trabalhamos:

Etapa 01 - Reunião inicial: Entendimento das necessidades do cliente - Briefing. Etapa 02 - Estudo Preliminar: Estudo de viabilidade onde são avaliados os índices urbanísticos, definindo o partido arquitetônico. Produção do projeto gráfico em planta na escala 1:100, contendo as principais medidas dos ambientes. Apresentação da proposta arquitetônica ao cliente (passível de revisão pelo mesmo). Etapa 03 - Projeto Legal: Levantamento das documentações e produção da peça gráfica padrão da Prefeitura e/ou órgãos públicos responsáveis, necessários para aprovação do projeto. Nessa etapa o profissional assume a responsabilidade técnica pelo projeto arquitetônico. Etapa 04 - Projeto Pré Executivo: Desenvolvimento da etapa 02, onde são gerados novos desenhos contendo as definições relativas à volumetria da edificação, níveis dos pisos e medidas em altura em geral, além do refinamento das plantas. Peça gráfica contendo desenhos em plantas, cortes e elevações, em escala 1:50. Etapa 05 - Projeto Executivo: Produção de material gráfico contendo todas as medidas necessárias para a execução da obra, desenhos em escala 1:50. Ampliações das áreas molháveis, portas, janelas, escadas, gradis e paginações de pisos. Contratação dos projetos complementares envolvidos (ex: estrutural, hidráulico, elétrico, combate a incêndio, etc...). Compatibilização e gerenciamento dos projetos. Memorial descritivo dos materiais e acabamentos especificados. Etapa 06 - Obra: Administração e acompanhamento, estimativa de custos, compra de materiais e serviços, gerenciamento de prazos.