Um ambiente inspirador projetado exclusivamente para receber os profissionais e um seleto e exigente grupo de clientes. Na THE HOUSE OF RICH cada detalhe e produto foi pensado, e cuidadosamente selecionado, para proporcionar um experiência única dentro do universo da alta decoração internacional. Localizada em Campinas/SP, a 5ª melhor cidade do País para se viver, no charmoso bairro do Cambuí, a THE HOUSE OF RICH oferece atendimento único e flexível assim como as necessidades mais exigentes.