Laura Bezamat e Cristina Bezamat tem uma longa parceria, a Bezamat Arquitetura já tem 24 anos, que começou ainda na faculdade de Arquitetura, no momento em que as novas ideias são muito vigorosas e transformadoras.

A afinidade de interesses permitiu a criação de muitos projetos exclusivos para os clientes atendidos pela dupla. Ouvindo o cliente, com seus desejos, ideias e necessidades, os contornos de seus projetos são delineados. Fazer com que esse conjunto de demandas se concretize em um projeto, agregando expertise e criatividade, é a principal motivação. Estes projetos são criados a quatro mãos e desenvolvidos com o trabalho da equipe refletindo sempre a identidade visual do escritório.