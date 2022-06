Transformar sua casa na "casa dos seus sonhos" significa traduzir a sua individualidade, representar nos ambientes os seus desejos e ideias; respeitando, acima de tudo, o que você quer.

Aclaene de Mello, arquiteta e urbanista, técnica em decoração de interiores e especialista em desenho de móveis. Participante da mostra CasaCor RS.

Atua no mercado com projetos novos e reformas , com perfeitas soluções em aproveitamento de espaço. Ao se definir diz "sou apaixonada por organização".

Possui formação técnica em decoração de interiores e especialização em desenho de móveis.

Atua na área da publicidade com cenários para filmes e comerciais