A BIEHL Arquitetura está presente em todas as fases do projeto, desde a concepção arquitetônica até o acompanhamento dos detalhes de acabamento, na execução e na entrega ao cliente.

Somos uma equipe multidisciplinar com capacidade de responder a demanda de projetos em qualquer escala. O nosso foco é o atendimento personalizado a todas as necessidades de nossos clientes. Para tal, além da nossa equipe, contamos com parceiros estratégicos altamente qualificados para atender a demanda de cada tipo de mercado.

Entendemos o gerenciamento como um conjunto de atividades técnicas para auxiliar nossos clientes na tomada de decisão para construção, manutenção ou reforma. Os serviços são adaptados às necessidades de cada cliente, abrangendo apoio técnico na definição do imóvel/terreno, estudos preliminares, projetos e a execução da obra.