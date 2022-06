Começamos em Blumenau, Santa Catarina, criando e desenvolvendo peças em madeira para vitrines e pontos de venda. Em 1999, incentivados pela grande aceitação destas peças, decidimos produzir em escala industrial. Foi assim que nasceu a Kleiner Schein, que em alemão significa "pequeno brilho". Hoje, nossas atividades de produção estão divididas em três unidades fabris, com mais de 18000 m2 de área construídas, todas no sul de Santa Catarina. Nas unidades fabris implantamos equipamentos com tecnologias alemãs e italianas com centro de usinagens, garantindo a qualidade do nosso processo de fabricação. Além da durabilidade da pintura especial aplicada em cada peça, os produtos são cortados a laser, de forma precisa. A Kleiner Schein atua com uma equipe de representantes que estão presentes em todos os estados brasileiros e também nas melhores lojas de móveis e decoração de todo o Brasil. A precisão da melhor tecnologia, a qualidade da matéria prima utilizada e o carinho com que os produtos são confeccionados garantem aos clientes a certeza do brilho e do encanto, e aos lojistas e parceiros a garantia da qualidade e da entrega.