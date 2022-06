A Chateau Blanc, na cidade de Itapema – SC, inaugurou em 2010 e o sucesso imediato aconteceu, expandindo-a também para as cidades de Blumenau - SC e Caxias do Sul – RS. O comprometimento de toda a equipe com a excelência de cada detalhe, desde a ambientação da loja com música e aromas, como também a composição dos produtos compondo ambientes ricos e luxuosos foram responsáveis para que isso acontecesse. O encantamento que os produtos transmitem nos ambientes decorados enche os olhos dos clientes e agrega muito mais à capacidade de visualizar como é possível tornar cada ambiente um verdadeiro lugar para sonhar acordado.

Os móveis comercializados são da empresa Kleiner Schein e são produzidos a partir de madeira de reflorestamento, todos os produtos possuem acabamentos de qualidade insuperável. O uso de tecnologias de ponta sustentam inovações a cada semestre, como é o caso do uso do corte e gravação à laser, que confere aos produtos detalhes únicos e encantadores, além dos entalhes manuais que enriquecem ainda mais as peças.

As perspectivas que acompanham a loja guardam um lugar nas principais capitais do Brasil, para onde é pretendido expandir a franquia. Conheça a Chateau Blanc e descubra porque encantamos ambientes.