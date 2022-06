O objetivo da .villa, assim como da arquitetura é intervir para qualificar a vida das pessoas!

O que é a .villa?Um espaço onde se acolhem pessoas e ideias, como numa pequena comunidade compartilhamos o espaço, o conhecimento, as experiências e os resultados.

Para nós Arquitetura é mais que um “negócio”. É um meio de qualificar a vida das pessoas. O nosso foco são as PESSOAS! Abordamos escalas de projeto que contemplam desde o uso individual até o coletivo. Os projetos são desenvolvidos de modo colaborativo entre as arquitetas e profissionais de outras áreas pertinentes a cada desafio. Somamos diferentes habilidades e experiências para dar identidade a cada projeto.

Aqui na .villa fazemos arquitetura e algo mais!