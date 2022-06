Nossas atividades não se resumem simplesmente ao projeto, elas estão ligadas em todas as suas etapas. Nosso trabalho compreende projeto de arquitetura, arquitetura de interiores, design, fiscalização e gerenciamento de obra, entre outras...

O projeto é a alma dos empreendimentos. Ele existe muito antes da obra edificada propriamente dita e deve traduzir a personalidade de seus usuários e servir para guiar todas as etapas da construção. Considerando um conjunto diversificado de informações técnicas, artísticas, filosóficas e práticas, nossos projetos são elaborados. Sua função é solucionar todas as espécies de solicitações, condicionantes ambientais, fatores orçamentários, e posturas legais com criatividade produzindo um produto final de qualidade. Nosso segmento de atuação engloba: Projeto de Arquitetura e Interiores- Concepção de projetos novos; - Reformas, revitalização, transformação, manutenção de edificações existentes; - Execução e detalhamento das propostas; - Coordenação de atividades relacionadas ao projeto; - Compatibilização de projetos complementares (estrutura, instalações prediais – água, eletricidade, dados); - Gerenciamento de projetos (arquitetônicos ou complementares); Acompanhamento, Gerenciamento, Fiscalização de obras.