Escritório:

Na contramão de uma tendência geral de produção em grande escala e homogeneização, procuramos desenvolver projetos singulares e exclusivos. Nosso processo criativo sustenta-se em soluções racionais e funcionais, que exploram a essência das formas na concepção do objeto e/ou do espaço. Buscamos desenvolver uma estética atemporal, que se traduz no descarte dos excessos e na exploração de questões espaciais fundamentais, tais como proporção, luz e sombra, materiais e texturas.A atuação do escritório abrange diversos campos da arquitetura – projetos residenciais, comerciais, institucionais e de interiores – e também o design de mobiliário. Para todas essas tipologias, o detalhamento é considerado essencial, estando diretamente ligado à concepção do projeto.As soluções são sempre inspiradas pelo cliente, que dá identidade ao projeto. A equipe altamente qualificada garante uma estreita relação com o cliente, que tem a possibilidade de acompanhar todas as etapas de projeto.

Leandro Garcia:

Arquiteto e Urbanista formado pela Universidade do Grande ABC (UniABC), iniciou seus estudos na área há mais de 20 anos, quando cursou colégio técnico em Desenho de Construção Civil (ETE Júlio de Mesquita). Ainda na universidade, recebeu menção honrosa no Concurso Internacional de Escolas de Arquitetura da 4ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. Colaborou com os escritórios do designer Marcelo Rosenbaum e do renomado arquiteto Isay Weinfeld, recebendo diversos prêmios nacionais e internacionais. Atualmente, dirige seu próprio escritório, Leandro Garcia Arquitetura e Design, que desenvolve projetos residenciais, comerciais, institucionais, de interiores e design de mobiliário, com projetos publicados em diversas revistas do Brasil e exterior. Desde 2013 integra o grupo de designers da Schuster Móveis e Design, indústria moveleira que prioriza o design, respeitando as tendências mundiais, porém sem perder a essência do mobiliário brasileiro. É professor do curso de Design de Interiores do Centro Europeu.