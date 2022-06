Com uma filosofia básica centrada no desenvolvimento do projeto arquitetônico como um produto global que responda aos anseios e necessidades de nossos clientes, o escritório Ivan Rezende Arquitetura atua desde 1982 nas mais diversas áreas onde a intervenção do profissional de arquitetura se faz necessária para uma melhor compreensão e elaboração do espaço, do objeto arquitetônico e de suas relações com o entorno.

Com projetos no Brasil e no exterior, Ivan Rezende Arquitetura tem em seu currículo premiações do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (Asbea), Museu da Casa Brasileira (MCB), entre outros.