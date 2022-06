Shileon Arquitetura é uma empresa especializada em templos religiosos e acústica arquitetônica, com 27 anos de experiência tem realizado projetos em vários estados do Brasil (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Rondônia, Tocantins) e na Europa(Albânia).