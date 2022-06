É uma empresa de desenvolvimento de Projetos de Arquitetura, Projetos de Arquitetura de Interiores, Projetos de Paisagismo, Projetos de Urbanismo e Consultoria Técnica, desde escolha a escolha de terreno a supervisão e acompanhamento de obras e serviços. A equipe é formada pelas Arquitetas e Urbanistas KAREN MATSUMOTO E RAÍSA DE FELICE.

KAMPAI significa um brinde, uma saudação, uma exaltação de bons momentos da

vida. Para os japoneses, na hora do brinde, se fala “KAMPAI”, assim como nós falamos “tim tim”. Este nome foi escolhido, pois o objetivo da empresa é fazer um sonho se transformar em comemoração.

MISSÃO:

Transformar vidas e realizar sonhos, através de qualidade de vida, conforto, funcionalidade e rentabilidade da Arquitetura e Interiores de cada empreendimento, seja, residencial ou comercial.

POLITICA DE QUALIDADE:

Oferecer para nossos clientes um atendimento personalizado, entregando os projetos com qualidade técnica, prazo determinado e confiabilidade, buscando a satisfação do cliente em estética e funcionalidade.

VALORES:

Ética e respeito pelo próximo;

Busca pelo progresso humano e profissional;

Satisfação e satisfazer o cliente;

Amor e prazer em nosso trabalho;

Sustentabilidade;

Busca pelo melhor custo benefício para o cliente.

VISÃO:

Ser o Escritório referencia em qualidade de Projeto de Arquitetura e Arquitetura de Interiores, e em Planejamento de Obra.

FOCO:

Para residências, o foco é trazer maiores benefícios com a sustentabilidade e funcionalidade do dia a dia de cada cliente.

Para o comercio, facilitar e incitar as vendas através da Arquitetura, potencializando os ganhos.

Para o Planejamento de Obras, diminuir custos e cumprir prazos.

HISTÓRIA:

Em 2006, a Arquiteta Karen Matsumoto, fundou o Escritório de Arquitetura e Urbanismo Karen Matsumoto. Atendendo os clientes e desenvolvendo Projetos de Arquitetura, Arquitetura de Interiores e Paisagismo.

Em 2010, participou de sua primeira CASA COR MT, com o ambiente Suíte da Menina, em parceria com a Arquiteta Thais Bacchi. Um projeto desenvolvido para uma menina com 03 anos de idade, deixando espaços para brinquedos, estudo e descanso. Usando detalhes e revestimentos lúdicos.

Em 2011, com uma equipe maior, constituiu-se como empresa, transformando-se em KAMPAI ARQUITETURA E URBANISMO. Construindo uma nova sede para melhor atender os clientes.

Em 2012, fez o Bar da CASA COR MT, um ambiente funcional, trabalhados em parceria com Arquiteta Bianka Corrêa, Elizangela Poltronieri e a Designer Francisca Queiroz . Foi gratificante participar desde evento de caridade, pois foi desenvolvido criando uma ala nova para o Hospital de Câncer de Mato Grosso. Nosso ambiente possuía aproximadamente 110,00 m², com espaço louge, bar, cozinha e área de mesas.

Em 2013, Raísa De Felice, que já fazia parte da equipe há 03 anos como estagiária, se forma e é efetivada com Arquiteta e Urbanista.

Em 2014, as Arquitetas Karen Matsumoto e Raísa de Felice desenvolveram o Projeto da Varanda Gourmet, na 10ª edição da CASA COR MT. Inspirado na energia e sensações de Chapada dos Guimarães, com o painel de foto de um mirante, elementos naturais como matéria prima do mobiliário e revestimentos, como a madeira, a vegetação natural, água e a pedra. O ambiente foi dividido em três pequenos espaços integrados, sala de estar, churrasqueira e gourmet.

Em 2016, a KAMPAI ARQUITETURA E URBANISMO completa 10 anos de experiência. Neste ano de comemorações, agradecemos a confiança de nossos clientes e colaboração de nossos parceiros e fornecedores.

Dentro desse período, as Arquitetas da Kampai Arquitetura vem participando de Cursos, Palestras e Feiras para o aprimoramento e atualização, na área de Arquitetura e em Gestão de Pessoas, para melhor atender os clientes.