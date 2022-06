Trilhando um caminho em busca de expressão original Lúcio Moura cria constantes desafios em arquitetura e design. Seus projetos possuem personalidade e unidade consubstanciando um estilo imediatamente identificável.

Isto significa serem providos da assinatura que os tornam únicos. Arquiteto pesquisador, trabalha com materiais inusitados, incluindo, outrossim, arte de vanguarda, arte antiga, design próprio; privilegiando um olhar especial ao belo, exótico e de qualidade indiscutível. Com projetos assinados em São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Lisboa e Estados Unidos, esteve presente em inúmeras mostras nacionais, inclusive oito edições do SPFW. Assinou também duas linhas de móveis comercializados em lojas especializadas no país. Consta em suas atividades a produção de eventos e curadoria de mostras. Destaque para a exposição "Reconhecer" da qual foi idealizador, produtor e curador, realizada na loja VB Artefector, em 20l3, cujo conceito definia unir oito personalidades da cultura alagoana ao melhor da produção do design nacional, representado por Carlos Motta, Jader Almeida, Guilherme Torres e Marcos Ferreira, entre outros. Lúcio Moura é um arquiteto sempre a procura de novas questões cujas respostas tragam luz a inquietude característica de sua personalidade. Em outras palavras, deem vida a dois "sujeitos" desafiadores: ele mesmo e um companheiro permanente chamado espaço.

Rogério Gomes - Artista plástico e curador