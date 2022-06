Com escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro e mais de 600 colaboradores, a Athié Wohnrath é o maior escritório de arquitetura corporativa da América Latina. Com 25 anos de existência, a empresa atua em diferentes unidades de negócio – Arquitetura, Construtora, Tecnologia e Tunkey – sempre com foco na satisfação do cliente. Seus projetos são conhecidos por traduzirem o jeito de ser das pessoas e os valores das empresas, além dos critérios inquestionáveis de prazo, orçamento, qualidade e inovação. Até o início de 2016, contribuiu para a obtenção de 52 selos LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), sistema internacional de certificação e orientação ambiental para edificações.

With offices in São Paulo and Rio de Janeiro and more than 600 employees, Athié Wohnrath is the largest corporate design office in Latin America. Founded 25 years ago, the company works in different business areas – architecture, construction, technology and turnkey – always focusing clients’ satisfaction. Its projects are known since they reflect the way people are and the values of companies, in addition to unquestionable criteria of time, budget, quality and innovation. Until the beginning of 2016, Athié Wohnrath contributed for obtaining 52 LEED certificates (Leadership in Energy and Environmental Design - is an American system of evaluation and certification of “Green Buildings”).