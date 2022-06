A história da empresa Atilio Tramontini Arquitetura Ltda. iniciou no ano de 1983, quando o arquiteto Atilio Tramontini fundou seu escritório na cidade de Passo Fundo. Após alguns anos, juntou-se à equipe o arquiteto Henrique Buskühl Neto, que se tornou sócio no ano de 2002.

Com o passar do tempo, o escritório foi adquirindo grande experiência em diferentes segmentos do mercado, tendo realizado projetos de hotéis, supermercados, shoppings, edifícios hospitalares, edifícios comerciais e residenciais e arquitetura de interiores. A atuação da Atilio Tramontini Arquitetura se estende por todo mercado regional, tendo realizado projetos também a nível nacional. Sua atividade são projetos e serviços no ramo da construção civil, fazendo também execução e acompanhamento de obras, além de projetos complementares- elétrico, hidráulico e estrutural- em conjunto com outros profissionais e escritórios parceiros.