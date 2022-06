Empresa que atua há mais de 12 anos no mercado mobiliário de Curitiba e região, com fabricação exclusiva, equipe de profissionais capacitados, fornecedores com renome no mercado moveleiro e todo o maquinário necessário para a perfeita execução de qualquer projeto projeto, seja: sob medida, modulado, refinado, rústico, réplicas, móveis de época, restaurações de todos os tipos, madeira tipo demolição, mobiliário para jardim, pérgolas e deques, portas exclusivas, placas e letreiros, comercial ou residencial, interno ou externo.