SOMOS UM ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN COM SEDE EM PORTO ALEGRE QUE DESENVOLVE PROJETOS EM DIFERENTES ESCALAS E USOS.

COMPROMETIDOS COM A QUALIDADE E COM A IDENTIDADE DO NOSSO TRABALHO, CRIAMOS E QUALIFICAMOS ESPAÇOS, TENDO EM VISTA AS CARACTERÍSTICAS DO LUGAR, O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS NOSSOS CLIENTES E O IMPACTO DO PROJETO NA VIDA DOS FUTUROS USUÁRIOS.

POR MEIO DE UMA LINGUAGEM QUE ALINHA ESTÉTICA À FUNCIONALIDADE, NOSSOS PROJETOS PROPÕEM SOLUÇÕES INOVADORAS PARA A CONSTANTE EVOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA.

GUSTAVO SBARDELOTTO MESTRE EM ARQUITETURA - ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS), 2015. ARQUITETO E URBANISTA PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS (UNIRITTER), 2010.

FOI SÓCIO FUNDADOR DO ESTUDIO 30 51 (ELEITO PELA REVISTA WISH CASA EM 2015 COM UM DOS 35 ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA MAIS RELEVANTES DO PAÍS) E FOI ARQUITETO COLABORADOR DO ESCRITÓRIO ESPANHOL B720 FERMÍN VÁSQUEZ ARQUITECTOS. ALÉM DISTO, MINISTRA PERIODICAMENTE CURSOS DE ARQUITETURA COMERCIAL E FAZ PARTE DO GRUPO DE PESQUISA “O PROJETO DE LUGARES DE CONVÍVIO E A CONTEMPORANEIDADE DAS CIDADES” LIDERADO PELO PROF. DR. LINEU CASTELLO, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL(UFRGS).