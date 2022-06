No início de 2013, as arquitetas Fabiana Silveira e Patricia de Palma, ambas formadas pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, juntaram forças e valiosas experiências profissionais anteriores e fizeram com que o SP Estudio, um projeto paralelo que levavam desde 2008, fosse concretizado.

Focado em desenvolver tanto espaços residenciais quanto comerciais, o escritório busca surpreender e superar as expectativas de seus clientes, desde o desenvolvimento do projeto, passando pelo acompanhamento da obra, até a entrega do produto finalizado. O estilo jovem, criativo e contemporâneo vem transformando o SP Estudio em uma referência para quem valoriza arquitetura de qualidade e bom gosto.