Renata Romeiro formou-se em Design de Interiores pela Faculdade Belas Artes de São Paulo em 2006.

Iniciou sua experiência profissional no ano de 2004 como estagiária no escritório de arquitetura e decoração de Vania Scalamandré Duarte Garcia, onde chegou ao cargo de Coordenadora do Setor de Interiores.

Para consolidar sua experiência, Renata passou também, pelos principais escritórios de arquitetura e decoração do Brasil, entre eles: Cristina Barbara, Debora Aguiar e Felippe Crescenti, tornando-se uma profissional com destacado reconhecimento de clientes, parceiros e fornecedores.

Em 2013 inicia sua carreira solo com projetos em diferentes partes do país, de São Paulo a Trancoso-BA.

Renata considera cada projeto como um projeto único, porém sem deixar de imprimir seu estilo e a personalidade do cliente.