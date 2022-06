A empresa Paulinho Peres Group atua no segmento criativo de arqdesign e design de interiores. São projetos desenvolvidos para pessoas, ou seja, pensado especialmente para cada cliente. Sendo assim, as influências surgem, principalmente, das experiências e a história de cada ser.

Com um novo conceito em produtos e serviços, é especializada em criar soluções personalizadas na concepção e desenvolvimento de projetos residenciais, corporativos e comerciais. Também realiza o acompanhamento de obras e fornece mobiliário e decorações. Esse cuidado em atender o cliente do início ao término, entregando a edificação com os talheres na gaveta e as taças na cristaleira, faz com que o projeto seja executado fielmente, respeitando os detalhes, cores e formas desenvolvidos com todo carinho e exclusividade.





Em que acredita

O Grupo Paulinho Peres acredita que viver, é sentir-se em todos os lugares do mundo. Por isso, traz em seus projetos a atmosfera de Paris, Las Vegas, Miami, Punta del Este e a deslumbrante Dubai, proporcionando o desejo e aconchego de permanecer em casa e o verdadeiro prazer em receber convidados.

Assim, transforma o modo de ver e viver dos clientes por meio da ousadia criativa, inovação na aplicação de materiais e ideias sustentáveis.





O que busca

Ser referência no mercado atuante, reconhecido pelas pessoas através da competência em projetos e soluções diferenciadas.