Com estilo contemporâneo e detalhista, as arquitetas Gabriela Ferreira Mariano e Gabriele Knebel Martins, formadas pelo Uniritter, uniram as suas experiências adquiridas em respeitados escritórios e em cursos realizados no Brasil e no exterior para criar o INOVA ARQUITETURA, em 2006.



São mais de 100 cases no portfólio desde a sua criação e uma versatilidade adquirida que permite ao escritório atender a diversos segmentos do mercado, como comercial, corporativo e residencial, sempre com uma proposta de desenvolver as melhores ideias para cada perfil de projeto. O foco é atender às necessidades do cliente por meio de um trabalho personalizado e baseado na busca constante por soluções funcionais, práticas e esteticamente belas. Especializado em arquitetura de interiores e iluminação, o INOVA ARQUITETURA atua desde a criação do projeto à gestão de obra, além de prestar consultoria técnica.

*Atuamos somente em Porto Alegre e região metropolitana.

Gabriela Ferreira Mariano

Arquiteta e Urbanista pela Uniritter (2004), trabalhou por dois anos em Barcelona, desenvolvendo projetos por toda a Espanha para escritórios locais. Tem o título de Professora Investigadora pelo programa de doutorado “Historia, Arquitectura y Diseño”, da Universitat Internacional de Catalunya. Atualmente é mestranda em Arquitetura e Urbanismo na Uniritter/Mackenzie, com foco em Projeto e Construções Culturais.

Gabriele Knebel Martins

Pós-graduada em Iluminação e Design de Interiores pelo Instituto de Pós Graduação IPOG, é Arquiteta e Urbanista formada pela Uniritter (2004). Antes de empreender, atuou em grandes escritórios e empresas, onde acumulou experiências em diversas áreas, especialmente em Arquitetura de Interiores e desenho de mobiliário.