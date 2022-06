Fernanda Abs nasceu em São Paulo, Brasil. Ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Mackenzie. Formou– se em 1992 e em 1995 após ter cursado Pós- Graduação no Chelsea College of London, abriu seu próprio escritório.

Fred Benedetti nasceu em São Paulo, Brasil e também se formou em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Mackenzie, após ter se formado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Alvares Penteado. Trabalhou por oito anos em um escritório especializado em projetos corporativos até criarem juntos o escritórioabsbenedetti. Desde 2004, o escritório absbenedetti tem desenvolvido projetos de arquitetura e design de interiores, nas áreas residenciais e comerciais. “Consideramos cada projeto como único, não importando sua dimensão, seja interiores ou arquitetura. Nosso compromisso é o de utilizar materiais naturais com elegância e simplicidade, criando desenhos atemporais. Nossos clientes partilham a nossa convicção de que o design deve sempre ser funcional, prático, mas também poético. Queremos que as pessoas vivam com prazer e trabalhem com satisfação, utilizando os nossos projetos.” Em 2008, os arquitetos foram premiados pelo prêmio "Olga Krell", com o seu projeto Casa da Árvore, apresentado na Casa cor 2008, em São Paulo, Brasil. O mesmo projeto recebeu do "Estado de São Paulo" prêmio como melhor projeto na Casa Cor evento, 2008. “Nosso trabalho é caracterizado em várias revistas, como a Casa Vogue, Arquitetura e Construção, Viver Bem, Veja, Revista JP, JP Poder, Casa Claudia e outros.”