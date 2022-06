Carolina Burin atua há 20 anos no mercado da arquitetura de interiores.

Para solicitar seu orçamento envie seu e-mail para carolina@carolinaburin.com.br que entraremos em contato. Atendemos somente a região sul e sudeste.

A empresa trabalha desde a montagem inicial do projeto até a etapa final da execução, oferecendo também consultoria para compras e decoração de áreas em geral. Com um método organizado e eficiente, as apresentações de projeto são completas e contam com os mais modernos recursos da computação gráfica, o que propicia aos clientes bastante segurança durante todo o processo. Sempre buscando a qualidade e eficiência, primamos pelo compromisso e relacionamento ético com os contratantes, bem como pela busca de parcerias de confiança. Oferecemos um atendimento personalizado com agilidade na entrega, diálogo, disponibilidade para contato antes, durante e após a obra.

Mestre pela UFRGS desde 2007, mesma Universidade que a graduou em 2000, Carolina se especializou em Arquitetura de Interiores pela Uniriter , e, 2003. Em 2004 fundou sua empresa, a Carolina Burin & Arquitetos Associados. Grande parte dos trabalhos feitos pela empresa estão focados em projetos residenciais, mas também destacam-se os corporativos – como escritórios de advocacia, consultórios odontológicos, psiquiátricos, sedes de conselhos federais e áreas condominiais.

Carolina Burin atuou 05 anos como docente no curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Unisinos, nos Campus de São Leopoldo e Porto Alegre, RS. Atualmente, devido às altas demandas do escritório, optou por ficar apenas ministrando aulas no programa de Pós graduação desta universidade, na Especialização em Arquitetura Comercial, onde ministra o módulo de Luminotécnica, sua outra grande paixão.

