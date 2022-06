Estúdio 41: um escritório de arquitetura de Curitiba que nasceu da colaboração entre arquitetos formados pela UFPR e interessados na discussão dos problemas da arquitetura e da cidade.

Acreditamos no trabalho de equipe e no exercício colaborativo entre profissionais como um dos melhores meios de se alcançar qualidade espacial no projeto de edifícios.

Vivemos em Curitiba e entendemos que o debate e o questionamento contínuo sobre a maneira como vivemos no ambiente urbano são modos de fazer um projeto evoluir e transformar-se, gerando assim melhores soluções para os espaços. A arquitetura de Curitiba não é tão reconhecida quanto o seu planejamento urbano, mas sabemos que são os edifícios, junto com os espaços públicos, que dão forma à cidade. Sendo assim, acreditamos que boas cidades são construídas com bons edifícios.

Sabemos que não há certezas pré-estabelecidas na abordagem do projeto. É necessário construir coletivamente, com os clientes e os vários profissionais envolvidos, as perguntas e as respostas que nos ajudarão na busca das possíveis soluções de um projeto. A arquitetura assume, dessa forma, uma dimensão que começa na pesquisa teórica, passa pela etapa de desenho e vai até a execução no canteiro de obras.

Temos nos dedicado à elaboração de projetos para concursos de arquitetura não só como uma forma de trabalhar com o que gostamos, mas também como oportunidade de amadurecer as questões relativas ao campo da arquitetura e urbanismo. Isso só é possível, no nosso entendimento, quando encara-se os problemas na prática da profissão.

Além disso, buscamos clientes dispostos a usufruir da arquitetura contemporânea como uma maneira de qualificar a própria vida. Uma casa – ou qualquer edifício – nos acompanha durante muitos anos, às vezes décadas. Assim, nada melhor que ao longo desse tempo tenhamos espaços inteligentes que possam potencializar o trabalho, o lazer e o descanso. Nosso objetivo como escritório é dar atenção especial a cada cliente, suas necessidades e as características específicas de cada programa, de cada local. Assim é possível fazer uma arquitetura responsável, promovendo as nossas vidas, sem deixar de ter em conta a vida em sociedade.