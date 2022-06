A valorização do trabalho em equipe faz com que ATRIO ENGENHARIA E ARQUITETURA encontre soluções adequadas e inovadoras, desenvolvendo assim um processo intelectual criativo e com responsabilidade. Isso se reflete na busca pela satisfação do cliente, que vê seus desejos transformados em realidade.

O escritório conta com duas arquitetas e urbanistas e um engenheiro civil que realizam projetos para os mais diversos setores de atividade.

Adriana Dallagasperina - ARQUITETA E URBANISTA CAU/RS A110664-3

Angela Slongo - ARQUITETA E URBANISTA CAU/RS A96642-8

André Luis Curzel de Oliveira - ENGENHEIRO CIVIL CREA/RS 174505