"Todas as vezes que me perguntam qual o meu estilo dentro da Arquitetura eu respondo que o meu estilo é fazer o que o meu cliente quer ficar bonito! Não gosto de impor o meu estilo a alguém. É claro que tenho uma linha de projeto, uma linha conceitual mais minimalista e contemporânea, mas procuro ser sempre um psicólogo para tentar entender o que o meu cliente deseja e entrar em sintonia com as suas necessidades, seja no seu ambiente residencial ou comercial. Depois tento colocar isso no papel da melhor maneira possível, respeitando o seu estilo e a sua condição social. Não adianta eu “passar uma vassoura” na vida de alguém e impor o meu estilo! O cliente jamais se sentiria feliz nessa casa. A arquitetura bem resolvida é aquela onde se consegue inserir o repertório de vida de alguém de uma maneira bonita e equilibrada". - Rodrigo Dinelli

