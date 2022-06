Lisiane Wendel Corrêa e Simone Bertuzzo estão à frente da empresa WB Arquitetura desde 1997. As arquitetas desenvolvem trabalhos nas áreas residencial, comercial e corporativa em todo o Brasil. Têm seus trabalhos publicados em diversas revistas, livros e outros meios de comunicação e divulgados em mostras de arquitetura como Casa Cor RS, além de um extenso portfólio na área residencial, o escritório tem parceria com várias incorporadoras do sul do país em apartamentos decorados e áreas condominiais.