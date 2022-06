Daniela é catarinense, nascida em 1984. Graduada em Administração pela Universidade Regional de Blumenau e pós-graduada em Fotografia e Imagem em Movimento na Universidade Positivo, em Curitiba. Desde pequena sempre foi apaixonada por arquitetura, mas decidiu não seguir carreira como arquiteta. Foi na época em que morou na Itália que passou a apreciar ainda mais a arquitetura e a fotografia. Foi aí que começou a pensar que essas duas paixões poderiam se tornar uma profissão. De volta ao Brasil, decidiu colocar em prática seus sonhos. Mudou-se para Curitiba onde estudou fotografia no Omicron, um dos mais tradicionais centros de fotografia do país. E logo depois iniciou sua pós-graduação em Fotografia e Imagem em Movimento, onde pode estar em contato com grandes nomes da fotografia brasileira, incluindo Cristiano Mascaro, o maior mestre da fotografia de arquitetura no Brasil. Em fevereiro de 2013, voltou a morar em Santa Catarina, onde fotografa especificamente projetos de arquitetura e interiores, vários deles publicados em respeitadas revistas nacionais e também em publicações internacionais.