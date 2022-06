Proprietário fundador do escritório L+A Arquitetura de iluminação no ano

de 2008, Leonardo Alves modificou a história da iluminação arquitetônica na cidade de Belém do Pará ao trazer tecnologia, conforto, inovação e confiabilidade aos seus clientes e suas obras.

Arquiteto pós-graduado na Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR - atua no mercado de arquitetura de iluminação desde 2006. Iniciou sua carreira no escritório Esther Stiller consultoria de iluminação na cidade de São Paulo - SP, no qual desenvolveu inúmeros projetos em todo território nacional e fora do País.

Valorize cada espaço, perceba que a luz é mais que um simples ponto no teto e que um projeto de iluminação pode transformar seu ambiente, criar novas sensações e dar mais conforto e design à sua obra.

Como primeiro escritório de iluminação arquitetônica do Norte do Brasil, o escritório L+A arquitetura de iluminação trabalha com o que há de mais moderno no mercado nacional e internacional, sempre inovando e buscando atender de forma exclusiva cada cliente.