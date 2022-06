A RS+, é uma oscip que realiza projetos sustentáveis para iniciativa privada e pública. Com enfoque em gestão ambiental , eficiência energética e eficiência de materiais, aplicamos em nossos projetos de interiores, arquitetônicos, luminotécnicos e urbanísticos; soluções sustentáveis e eficientes com uso de materiais de construção , acabamentos , iluminação , mobiliário e decoração diferenciados.

Além de trabalharmos com o projeto arquitetônico como um todo, nos preocupamos com o usuário dos prédios e espaços, para que tenhamos em nossos projetos não somente o retorno visual, mas o da economia de energia, redução de desperdício, plano de política reversa e certificação de prédios.

Atualmente estamos trabalhando com a certificação do Procel Edifica e Casa Azul, com expectativa de expansão para o Acqua e Leed.