Aqui, no fpr Studio, não seguimos padrões e entendemos que cada projeto é único e por isso nosso objetivo é criar um projeto que você simplesmente ame!





Desde 2017 desenvolvemos o nosso projeto 100% online INTERIOR EXPRESS, além de projetos de arquitetura e interiores para espaços residenciais, comerciais e corporativos . Atuamos desde a concepção, passando pelo projeto completo e detalhamentos construtivos, até a entrega final da obra. Trabalhamos com a produção de projetos em 3D em altíssima qualidade, para que você possa "entrar" no ambiente antes mesmo de fazer qualquer investimento na obra.





Entre em contato e conheça os nossos serviços, vamos encontrar a melhor forma de atender as suas necessidades, o seu orçamento e suas expectativas!





Fabiano Prates Ravaglia, fundador do fpr Studio, é arquiteto e urbanista formado pela Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense (EAU/UFF) e pela Faculdade de Arquitetura do Porto, Portugal, com especialização em Arquitetura do Bem-Estar pela YAC Academy em Bolonha, Itália.





Com um estilo jovem e descolado em suas criações, acumula experiência no mercado de arquitetura residencial, comercial, corporativa e de interiores, além de diversos prêmios nacionais e internacionais. É reconhecido pelo comprometimento com o resultado final dos seus projetos e o minucioso detalhamento das suas criações, que o destacam no mercado de interiores