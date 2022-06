Mariana Campos Bem Haja PROJETOS FOCADOS NA QUALIDADE DE VIDA Em busca de constantes desafios, nosso escritório dedica-se à elaboração de projetos focados na qualidade de vida, por meio de soluções diferenciadas que transmitam conforto, segurança, bem-estar e sofisticação com criatividade, dinamismo e assertividade.Os projetos são realizados com responsabilidade e total disponibilidade no atendimento ao cliente, e a produção ocorre de forma estruturada, através da aplicação de metodologias de trabalho que seguem um planejamento baseado nas necessidades do cliente, respeito aos cronogramas de atividades pré-definidos por ambas as partes e estabelecendo metas de trabalho dentro de um controle orçamentário que garante o melhor custo/benefício do produto final, bem como a excelência da qualidade dos serviços prestados.Buscamos equilíbrio entre as necessidades, desejos e a realidade do cliente, seguindo o planejamento de custos disponível por meio de orçamentos balanceados.Definimos todas as etapas do processo, estabelecendo metas, prazos e objetivos para cada uma delas junto ao cliente e fornecedores.Atingimos os objetivos propostos através de um produto de reconhecimento pessoal ou comercial com plena satisfação do cliente.LARGA EXPERIÊNCIACom larga experiência na realização de projetos e acompanhamento de obras de casas e apartamentos, respeita e conhece a legislação vigente e as regras e normas de cada empreendimento ou condomínio, garantindo segurança e confiabilidade.Com 7 anos de atuação no mercado atende Campinas e região, nas áreas de arquitetura, e design de interiores no âmbito residencial e comercial.Mariana Haja Arquitetura fornece uma grande gama de serviços de arquitetura e construção incluindo:• Projetos Residenciais.• Projetos de Design de interiores (projetos de: decoração, elétrico, hidrossanitário, luminotécnico, gesso e marcenaria).• Projetos Comerciais.• Projetos paisagísticos (pequenos espaços).• Gerenciamento/Acompanhamento de obras com equipe própria (marceneiros, gesseiros e empreiteiros qualificados) com tomada de orçamentos e realização de cronograma de obra.• Consultoria em decoração.• Aprovação Legal; RRT