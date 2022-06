Somos uma loja de peças para decoração e designer de interiores, que inclui em seus itens produtos religiosos e esotéricos diferenciados, escolhidos pessoalmente pra garantir o melhor.

Quadros italianas com molduras trabalhadas e de qualidade, terços tradicionais de noiva e colar diferenciados.

Peças em madeira; Budas, dragões, mascaras, gatos originários da Indonésia e Tailândia todos entalhadas a mão.

Vasos e arranjos florais e uma grande variedade de estatuetas.

Com um atendimento diferenciado que visa deixar o cliente a vontade em um ambiente acolhedor, com ideias e peças que trabalha a energia natural do ambiente.

Uma simples oração ou pedido sincero pode transformar e tornar prazeroso seu espaço ou a combinação de elementos como água, minério (pedras), terra, vegetal purifica e embeleza ao mesmo tempo...

Peças harmoniosas e elegantes da decoração que discretamente fazem o seu trabalho.

Venha trocar ideias sobre símbolos e elementos de proteção e abertura e quem sabe acrescentamos um pouco de tranquilidade ao seu dia, ou simplesmente conhecer nosso trabalho e se agradar dos nossos produtos.