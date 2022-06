Formada em Arquitetura e Urbanismo em 2001 na Universidade do Rio dos Sinos – Unisinos, RS; – Pós Graduada em Marketing em 2004.

- Cursada em Especialização de Interior e Shop Design, pelo Instituto Europeu de Design – IED, em Milão, italia em 2006. -

Arquiteta gaúcha, participa há 7 anos da mostra de decoração CASA COR , ganhadora do premio em 2012 de montagem nota 10 junto com aArquiteta Porto Alegre Liz Ribeiro; Com um portfólio invejável, destaca-se pela versatilidade de seu trabalho; Camila Fleck já reestruturou decorações, projetou espaços, ganhou prêmios e notoriedade na mídia. Mas o que realmente justifica tudo é a satisfação em materializar, com precisão, os anseios de seus clientes; começou trabalhando com arquitetura de interiores. Sempre atualizada, busca referências para enriquecimento de seu trabalho em viagens, palestras de atualização, publicações e visitas à feiras nacionais e internacionais

Possui escritório no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul