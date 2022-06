“A arquitetura não se descreve, apresenta ou representa por um único meio ou linguagem: desenho, discurso, imagens fotográficas ou modelos analógicos ou digitais. Admitindo que todo meio é insuficiente como enfoque descritivo ou interpretativo, arquitetura, imagens e palavras se buscam mutuamente, complementando-se. Afinal, a arquitetura é um modo específico de pensar, caracterizado pela concepção de objetos por meio do projeto, que por sua vez, é linguagem gráfica representacional e verbal a ser interpretada.” (Peter Einseman , 1996).

Desta forma, o escritório de arquitetura Ateliê São Paulo busca sempre a melhor de forma de garantir que os projetos fiquem bem alinhados e que, claro, satisfaçam o desejo de cada cliente. E analisando com cautela cada passo do projeto, definimos a arquitetura que convém para cada particularidade. Tendo como objetivo a diversificação e a dinâmica entre cliente/arquiteto. Ateliê São Paulo vem de uma ânsia por trabalhar com diversas áreas e profissionais com o comprometimento com a arquitetura. Fazemos de um ateliê, o nascimento de cada projeto e extraímos disso a conclusão de que existem sim, diversas possibilidades para a realização de um belo trabalho em conjunto. Como dito, temos a dinâmica como base para cada conceito, seja ele de pequeno, médio ou grande porte. Usamos e abusamos de ferramentas que proporcionem o melhor resultado. Sendo assim, usamos o passado e o presente para constituir um novo futuro.