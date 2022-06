A THACO. Arquitetura e Ambientes há 11 anos no mercado, é um espaço de ideias, produtos e cursos realizados por parceiros! Um velho sonho, unindo profissionais e amigos como artesãos, arquitetos, designers e muito mais.



Com estilo hi-lo e uma pegada sustentável, a THACO. trabalha com reuso de materiais e mobiliários afetivos, assim como o mix- com harmonia- de peças de estilos e idades diferentes. Sempre alinhando com o custo de investimento disponível.

Uma das qualidades da THACO. é a empatia com aquele que nos procura, pois acreditamos que o sonho do cliente, suas vivencias, seus ideais estão além de nosso estilo já mencionado, o que vale mesmo, é fazer com que o cliente se sinta realizado no espaço que irá ocupar, e nós daremos o suporte e as soluções técnicas e harmônicas que ele necessita.

Trabalhamos presencialmente na região de Piracicaba - SP e online em todo Brasil.

Para entrar em contato, fazer um orçamento ou conhecer mais nossos serviços, nos envie um e-mail: contato@thacoarquitetura.com