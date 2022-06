Execução de projetos de arquitetura e interiores com partido contemporâneo e conceito enfatizado em aspectos funcionais e construtivos, pautando sempre um design atual e de acordo com as necessidades e particularidades de cada cliente.Sendo a arquitetura uma atividade que existe desde os tempos em que o homem passou a se abrigar das intempéries, um projeto arquitetônico e até mesmo o de interiores deve ser pensado de maneira a englobar desde o desenho do mobiliário até a paisagem urbana onde será inserido.

Nossos projetos são elaborados em conceitos pré definidos conforme a necessidade do cliente, ligados ao conforto de seus moradores e usuários. Embasados na sustentabilidade e viabilidade de cada item. Sempre com produtos novos: inovadores, com qualidade e custo benefício acessível para cada tipo de cliente. OBJETIVOS: "Atingir e superar a expectativa dos clientes. Com serviços especializados e inovadores, buscando sempre a harmonia no espaço criado tornar sonhos em realidade!” Sandra Pompermayer