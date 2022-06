A Ecojardim é especializada em tratamento e nutrição de plantas e jardins com a utilização de produtos ORGANOMINERAIS exclusivos da rede Ecojardim que são produzidos em laboratório próprio. Além disso, a Ecojardim oferece os serviços de implantação, manutenção e projetos paisagísticos de jardins e plantas agregados a sua linha de fertilizantes, inseticidas, fungicidas e produto próprio para plantio que contém a mais alta tecnologia, onde, a nutrição e os cuidados com suas plantas e jardim são feitos por uma equipe especializada que conta com bióloga, engenheiro agrônomo e técnico agrícola que garantem a qualidade de seus serviços oferecendo toda a segurança que você e sua família merecem.