Artista Plástica e Designer, através do barro demonstra a

versatilidade e a beleza ilimitada que a cerâmica oferece em suas formas e cores.

Resgatando o elo homem – natureza, tão esquecido na pressa dos dias de hoje, torna “o fazer artesanal” uma experiência única com peças exclusivas e limitadas; sendo este um dos seus grandes diferenciais.

Muito ligada à terra e à natureza valoriza não só o visual, mas também as diferenças de tons, texturas e aromas.

Tendo feito diversos cursos na área artística e se formado em designer, acredita que cada um tem sua forma de representar o mundo e expor suas emoções.

Ao trabalhar sozinha gosta de transformar a criação em um momento ímpar, uma espécie de “meditação ativa”, onde coloca muito de si em suas peças.

Nascida em São Paulo, cresceu no Rio de Janeiro e, adotando Minas Gerais como lar, possui seu lado mineiro muito caseiro, adora receber as pessoas seja em seu atelier ou sua casa.

Com esse espírito foi criada a linha “Receba com Arte – o uso valoriza o objeto”. Assim todos os momentos, desde os mais simples como um happy hour com os amigos, passa a possuir um brilho a mais, com suas peças únicas, feitas a mão e de alta temperatura.