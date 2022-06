Com escritório próprio há mais de 15 anos, Deborah Roig acumulou um portfólio vasto e expressivo de obras bem sucedidas e que estão estampadas nas capas das mais renomadas revistas de arquitetura e decoração no país e no exterior. Em seu trabalho nota-se o sofisticado equilíbrio entre o contemporâneo e as referências trazidas nas trajetórias de seus clientes; tornando-os personalizados e únicos. Seu talento em traduzir o estilo de vida dos seus clientes deve ao envolvimento próximo que os tornam amigos.