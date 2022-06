Ive Oliveira

Soluções em Arquitetura e Decoração

Entre diretamente em contato por email - arquitetura.decoracao@hotmail.com

Graduada em Arquitetura e Urbanismo, pós graduada em Gestão de Pessoas e Comunicação Organizacional e Relações Públicas pela Universidade de São Paulo. Formada desde 1991, atua no mercado de arquitetura e decoração ha mais de 20 anos.

Fez parte da equipe Senac Jundiaí por 10 anos atuando nas áreas de design (GD1) com as turmas de Moda, Decoração Prátca, Paisagismo e Jardinagem, além de intensa participação em programas sociais de desenvolvimento profissional. Ainda tem participações especiais em workshops e palestras. As principais áreas de atuação estão voltadas para arquitetura e decoração de espaços de viver (comercial, residencial, industrial), desenvolvendo o potencial estético, o conforto e a qualidade de vida que um bom projeto pode proporcionar. Incorporar desde o início do projeto arquitetônico as condições que favoreçam a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente são as premissas que norteiam todas as propostas de design, layout e implantação. Por meio de aprofundado estudo de materiais e tecnologias emergentes, o arquiteto pode exercer um importante papel no desenvolvimento urbano de maneira consciente e responsável.