O TRAÇO FINAL é um escritório que destaca-se por desenvolver projetos de arquitetura, design de interiores, reformas e gerenciamento de obras para as áreas: residencial, comercial, corporativa e empreendimentos imobiliários.

Juntas a Arquiteta Fernanda Bittencourt e a Engenheira Civil Elaine C. Baggio Camargo, cada uma com sua visão, agregam conceitos e conhecimentos aos projetos realizados de acordo com a expectativa de seus clientes. O escritório prima pela qualidade dos projetos de forma singular, identificando suas características e seu contexto, unindo a preocupação estética com as melhores soluções técnicas e funcionais. Acreditamos que a arquitetura e o design proporcionam conforto e a percepção de estar em um lugar único.