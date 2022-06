Antes de abrir seu próprio estúdio em 2006, a arquiteta Flávia Gerab Tayar trabalhou durante seis anos em um conhecido escritório da área, dos quais dois deles atuou no cargo de coordenadora geral. Durante este período, Flávia obteve experiência nos mais variados tipos de projetos, de residenciais e comerciais a imobiliário e mostras. Com uma boa bagagem de referências e muita inspiração, hoje em dia a profissional ganha destaque no mercado com seus espaços atuais e encantadores.

"Minha filosofia por trás de ambientes fluidos, contemporâneos e com grande atenção aos detalhes, está em entender os anseios do cliente e com dedicação e criatividade traduzi-los em um projeto que respeite conceitos fundamentais de arquitetura, refletindo sua individualidade, não modificando, mas abraçando seu modo de viver. Acredito na simplicidade como forma maior de luxo e elegância como profissional e principalmente como pessoa."