O escritório Braccini + Lima Arquitetura foi fundado em meados de 2011 e desde então trabalha na concepção de projetos em diversos programas e escalas, que vão desde o design de móveis e de equipamentos, até residenciais, comerciais, corporativos e institucionais em pequeno, médio e grande porte.As arquitetas Fernanda Braccini e Mariane Lima iniciaram a sociedade em meio a um projeto despretensioso onde descobriram afinidade e parceria, buscando sempre a valorização do trabalho em equipe com parceiros e fornecedores, a excelência e a eficiência na execução e entrega dos projetos. Além disso, prezam pela proximidade e atendimento ao cliente a fim de um melhor entendimento de suas solicitações e expectativas, para transpor seus sonhos e anseios em espaços para seu uso. O relacionamento sólido e o comprometimento com a satisfação são marcas do trabalho do escritório. Os projetos visam o conforto e a funcionalidade aliados à estética, sempre adequados ao perfil de cada cliente.