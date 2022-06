Ney Nunes já estudou engenharia civil, arquitetura e urbanismo, e também design gráfico, mas foi na decoração que ele encontrou a sua verdadeira paixão. Sempre em busca de novos conhecimentos, já cursou workshops de leader training e empreendedorismo. Em 2005, mudou-se para os EUA e formou-se em Design de Interiores no Art Institute, em Fort Lauderdale, Flórida. Após um período de viagens ao redor do mundo, coletando referências e inspirações de diversas culturas, Ney voltou a Porto Alegre para dar continuidade a seus projetos de Decoração e Designer de Interiores. Toda a bagagem adquirida nesses intensos anos de estudos e descobertas faz com que os trabalhos do profissional tenham identidade própria.