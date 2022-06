O escritório BORGESGODOY representa a união de duas profissionais com mais de 14 anos de experiência, Mariana Borges graduou-se em Arquitetura e Urbanismo, e Thaysa Godoy em Design de Interiores, com pós graduação em design de moveis. Amigas desde a infância decidiram se juntar para mesclar suas experiências nos diferentes segmentos da arquitetura e do design, oferecendo amplo conhecimento e o que há de mais moderno e atual no mercado.

O escritório, fundado em 2006, executa projetos comerciais e residenciais de diversos portes, aliando todos os ingredientes essenciais para um resultado perfeito, executando desde o projeto arquitetônico até os mínimos detalhes de decoração.