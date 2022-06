Barbara Dundes é arquiteta graduada no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e Cool Hunter pela Escola São Paulo. Desenvolve projetos e atua nas áreas residenciais, comerciais e institucionais. Possui experiência nos principais escritórios de arquitetura e design de interiores de São Paulo e experiência internacional. Está sempre buscando referências nas principais mostras de design do mundo, como Milão, Paris, Londres e Nova York. Seu trabalho engloba desde o desenvolvimento do projeto até a execução final da obra. Todos os seus trabalhos são tratados com exclusividade.