Paixão e Comprometimento, dentro de uma visão prática e objetiva da arquitetura.

Sarau, do latim, é uma reunião cultural e artística, onde se somam conhecimentos e vivências. Sarau Arquitetura é a união de três arquitetos com diferentes experiências, que se somam em busca do objetivo comum de exercer a profissão, primando por um processo criativo aberto e crítico, norteado pelo comprometimento na procura das melhores soluções e práticas profissionais. A empresa existe desde 2011 e a partir daí o grupo é focou-se no desenvolvimento de soluções para as áreas de arquitetura residencial, comercial, interiores e arquitetura efêmera (cenografias, estandes, showrooms, backstages), trabalhando em diferentes escalas de projeto e passando por todas as etapas, desde a concepção, desenvolvimento, compatibilização, até o acompanhamento e administração da obra e ambientação interna.