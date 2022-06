Arquidecor Projetos

Carla Martinez Pieruccini Arquiteta formada pela faculdade de Belas Artes de São Paulo, juntamente com sua equipe oferecem vários serviços, desde o desenvolvimento do projeto até sua execução, além do gerenciamento de obras, e design de interiores.

Temos a missão de “materializar sonhos”, atendemos as expectativas dos clientes e realizamos seus desejos. Sempre visando funcionalidade, estética, equilíbrio, conforto e bem estar. Para isso usamos soluções praticas, criativas e inovadoras pensando a arquitetura de maneira ecológica e sustentável, evitando desperdícios. Dedicação, qualidade e muito carinho são fatores cruciais no momento da elaboração de cada projeto, sempre atentos ao melhor custo-beneficio.